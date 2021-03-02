Bir dönem Galatasaray forması giyen ve şimdilerde İngiliz devi Manchester United'da kariyerine devam eden Alex Telles, Inter'in gündemine geldi.

Kulübün yayın organı Inter Live, Brezilyalı sol bekin Manchester United'dan ayrılıp İtalyan devinin yolunu tutabileceğini iddia etti. Sezon başında Porto'dan 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katan ve Luke Shaw'un alternatifi olarak gördüğü Manchester United'ın Telles için yüksek bir bonservis bedeli isteyeceği belirtildi.

Manchester United'dan 4 futbolcu transfer ettiler

Inter, daha önce İngiliz devinden Ashley Young, Darmian, Romelu Lukaku ve Alexis Sanchez'i kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'dan Inter'e kiralanmıştı

Sezon başında Manchester United'a katılan Alex Telles, bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile çıktığı toplam 19 maçta 2 gol 5 asistlik performans sergiledi. Öte yandan 2014 yılında Galatasaray'a transfer olan Brezilyalı futbolcu, 2015-16 sezonunda kiralık olarak Inter forması giymişti.