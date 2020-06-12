İspanyol gazetesi AS’a açıklamalarda bulunan Felipe Melo, “Bugünün şartları farklı. Herkes 30, 40, 50 milyon Euro’lar ödüyor. Ben bir takımın, 25 yaşındaki Felipe Melo için bugün 80 milyon Euro ödeyeceğini düşünüyorum” diye konuştu.

'Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum'

2010 yazında Real Madrid’le anlaştığını açıklayan Brezilyalı futbolcu, “Robben’e yaptığım sert faul nedeniyle transfer iptal oldu. Neyse ki 1 yıl sabrettim ve Galatasaray’a giderek Türkiye tarihinin en iyi Brezilyalı futbolcusu oldum. Real Madrid’de tarih yazabilirdim ama o zaman da Galatasaray taraftarının sevgisine sahip olamazdım. Galatasaray, hayatımın sonuna kadar kalbimde olacak” diye görüş bildirdi.



