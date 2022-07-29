Willian Arao'yu, Fenerbahçe 'ye gönderen Flamengo, Sambacı'nın boşluğunu tanıdık bir isimle doldurdu: Erick Pulgar...

Arao 3 milyon Euro bedelle Flamengo'dan, Fenerbahçe'ye transfer olmuştu...

Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray 'ın, İtalyan ekibi Fiorentina'dan kiraladığı Şilili futbolcu için bir süredir yoğun mesai harcayan Brezilya temsilcisi bugün mutlu sona ulaştı.

Kırmızı-Siyahlılar, 2.5 milyon Euro karşılığında Fiorentina ile anlaşmaya vardı. Brezilyalılar'ın teklifine 'Evet' diyen 28 yaşındaki ön libero da 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Pulgar geçen sezonun ikinci devresinde Sarı-Kırmızılı formayla 11 maça çıkmış ancak gol ve asist katkısı üretememişti.