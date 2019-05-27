Eski Fenerbahçeliye muhteşem veda!
Bir dönem Fenerbahçe kiralık olarak forma giyen Zenit'in tecrübeli defans oyuncusu Luis Neto, takımına veda etti. Taraftarlar, Portekizli futbolcuya sezonun son maçında veda etti. Neto, yeni sezona ülkesi Portekiz'in Sporting Lisbon takımında başlayacak.
Rusya Premier Ligi'nde Zenit, sezonu şampiyon tamamladı. Yeni Zenit Stadyumu'nda sezonun son maçına çıkan Zenit, sahasında Yenisey'i konuk etti ve sezonu 4-1'lik galibiyetle tamamladı.
Bir dönem Fenerbahçe kiralık olarak forma giyen Zenit'in tecrübeli defans oyuncusu Luis Neto, takımına veda etti.
Taraftarlar, Portekizli futbolcuya sezonun son maçında veda etti. Neto, yeni sezona ülkesi Portekiz'in Sporting Lisbon takımında başlayacak.