Adı her gün transfer dedikodularına karışan Simon Kjaer'de son dakika gelişmesi... Stoper arayan Trabzonspor 'un da gündemine gelen Simon Kjaer'in yeni takımı belli oldu.

Yaşadığı sakatlıklarla gündemden düşmeyen Simon Kjaer, Milan'da gözden çıkarıldı. İtalyan devi, oyuncunun menajerinden kendilerine kulüp bulmasını istedi. Bunun üzerine deneyimli savunmacının adı Trabzonspor'la da anılmaya başlamıştı.

Akşam'ın aktardığı habere göre Simon Kjaer'in Trabzonspor'a gelmek gibi bir düşüncesinin olmadığı ortaya çıktı. 33 yaşındaki Danimarkalı stoperin menajeri, Serie A ekiplerine ağırlık verirken yaptığı görüşmelerden de sonuç aldı.

YENİ ROTASI FİORENTİNA

Aksam.com.tr'nin haberine göre Simon Kjaer'in Fiorentina ile anlaştığı ortaya çıktı. Milan ile 2 yıl sözleşmesi bulunan deneyimli ismin bonservisine ne kadar ödeneceği belirsizliğini koruyor. Serie A'da kalan Simon Kjaer, yeni sezonda Mor Menekşelerin başarısı için ter dökecek.

SAKATLIĞINI ATLATTI

2021-22 sezonunda Milan ile şampiyonluk yaşayan Simon Kjaer ligde sadece 11 maça çıkıp 803 dakika süre alabildi. Serie A'nin 15. haftasında çapraz bağları yırtılan Danimarkalı savunmacı sezonu kapatmıştı.







