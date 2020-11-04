Eski Beşiktaşlı Pepe, 40 yaşına kadar oynayacak! Porto açıkladı...

Uzun yıllar Real Madrid'de forma giyen ve kariyerinde 3 Şampiyonlar Ligi kazanan Pepe'nin yolu 2017/2018 sezonunda Beşiktaş 'a düşmüştü. 1.5 sezon Siyah Beyazlı ekip forması giydikten sonra yıldızının parladığı Porto'ya geri dönen Portekizli stoperin futbolu bırakmaya hiç niyeti yok. Portekiz ekibi, 37 yaşındaki savunmacının sözleşmesini 2023'e kadar uzattığını duyurdu. 37 yaşında olmasına rağmen fiziksel olarak iyi durumda olan Pepe ile olan yeni kontrat için görüşmelerini sürdüren Porto, Portekizli futbolcuya son kontratını verdi.









40 yaşına kadar Portekiz ekibinde forma giyecek olan Pepe, "Fiziksel olarak çok iyi durumda olduğumu biliyorum, kendimi çok iyi hissediyorum. Şu anda uzun vadeli konuşmamak gerekir ancak en azından 1-2 sene daha sahalarda kalmak istiyorum" şeklinde konuşmuştu.

Bu sezon takımıyla 7 maça çıkan yıldız isim, rakip filelere 1 gol bıraktı.

Pepe, geçtiğimiz sezon Porto'da yılın oyuncusu seçilmiş, "Yılın Altın Ejderi" ödülünün sahibi olmuştu.

2019-20 sezonunda Porto formasıyla 37 resmi maçta görev yapan Pepe söz konusu karşılaşmalarda rakip fileleri 1 kez havalandırırken, 1 golün de pasını vermişti.

Kariyerinde 26 kupa kaldıran 37 yaşındaki savunma oyuncusu; 3 İspanya La Liga şampiyonluğu, 3 Portekiz Süper Kupa şampiyonluğu, 3 UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, 3 İspanya Süper Kupa şampiyonluğu, 3 Portekiz Ligi şampiyonluğu, 2 UEFA Süper Kupa şampiyonluğu, 2 FIFA Kulüpler Dünya Kupası şampiyonluğu, 2 İspanya Kral Kupası şampiyonluğu, 2 Portekiz Kupası şampiyonluğu, 1 Avrupa Futbol Şampiyonası şampiyonluğu, 1 UEFA Uluslar Ligi şampiyonluğu ve 1 Kulüp Dünya Kupası şampiyonluğu elde etti.

Güncel piyasa değeri 1 milyon Euro olarak gösterilen başarılı stoper, sağ ayağını etkili kullanıyor. 1.87 boyundaki savunma oyuncusunun Brezilya vatandaşlığı da bulunuyor.