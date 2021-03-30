Şimdilerde Arsenal'de futbol hayatını sürdüren Beşiktaş 'ın eski futbolcusu Mohamed Elneny ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, gelecek sezon planları arasında Mısırlı yıldız futbolcu, düşünmüyor. İngiliz kulübünde kalmak isteyen Elneny'nin sezon sonu Galatasaray 'a transfer olacağı ileri sürüldü.

"Ayrılmayı düşünmüyor"

Haberde Elneny'nin menajerinin açıklamalarına da yer verilirken oyuncunun temsilcisi konuyla ilgili, "“Elneny, Arsenal ile olan sözleşmesini yenileyecek. Galatasaray'a ya da Türkiye'ye gitmeyecek. Elneny ayrılmayı hiç düşünmedi. Arsenal'den memnun" ifadelerini kullandı.

"Arsenal'e sadığım"

Mohamed Elneny de geçtiğimiz günlerde kulübüne olan bağlılığını, "Ben her zaman Arsenal'e sadığım. Ve eğer Arsenal bana" Yeni bir sözleşme imzala "derse, elbette bunu yapmaktan memnuniyet duyarım" sözleriyle dile getirmişti.

28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Beşiktaş'ta geçirmişti.