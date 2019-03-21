Antalyaspor, 2017 yazında Manchester City'den büyük ümitlerle transfer ettiği Samir Nasri'yle yalnızca yarım sezon sonra olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

UEFA'nın hakkında verdiği doping cezasını çektikten sonra geçtiğimiz Ocak ayında West Ham United'ın yolunu tutan Fransız yıldızla ilgili Arsenal'dan eski takım arkadaşı olan Wojciech Szczesny'den gündem yaratan bir açıklama geldi.

Juventus'ta forma giyen Polonyalı file bekçisi, ülkesinde yayın yapan Foot Truck adlı YouTube kanalına verdiği röportajda Nasri ile ilgili olarak şunları söyledi:

"Kendisini hep bir gangster olarak görüyordu. Herkes onu büyük ve güçlü arkadaşları olan biri olarak tanıyordu. Nasri de böylece kendisini havalı hissediyordu."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler