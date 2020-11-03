Ziraat Türkiye Kupası 3. Eleme Turu müsabakasında TFF 1. Lig ekibi Balıkesirspor, 3. Lig temsilcisi Esenler Erokspor ile karşılaştı. 90 dakikası ve uzatma dakikaları 2-2 eşitlikle sona eren mücadeleyi penaltı atışları sonucu tkazanan Esenler Erokspor bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

7. dakikada sol kanattan gelişen atakta Dersim Şahan’ın ara pasıyla topla buluşan Oğuz Han kaleci Yaren İzzet’in yanından topu filelerle buluşturdu. 1-0

32. dakikada Hüseyin Afkan'ın ceza sahası çizgisi üzerinden sert şutunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta çıktı.

50. dakikada Recep Kalkan, Anıl Taşdemir’i ceza sahası içinde düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Anıl Taşdemir topu ağlarla buluşturdu. 2-0

60. dakikada Hakkı Türker’in ceza sahası içine yaptığı ortada Enes Soy topu filelerle buluşturdu. 2-1

90+2. dakikada Abdurrahman Kuyucu’nun ceza sahasına gönderdiği topta Abraham Nwankwo meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi. 2-2

113. dakikada İsmail Yüksek’in kullandığı kornerde topa iyi yükselen Abraham Nwankwo’un kafa vuruşunu kaleci Yaren İzzet kurtardı.

Penaltılara giden maçta Esenler Erokspor 6 kez fileleri bulurken, Balıkesirspor 5 golde kaldı.

Balıkesirspor'dan Mrsic, Oğuz Han, Oltion Bilalli, Adam Cedric Kore, Berat Aydoğdu penaltı atışlarını gole çeviren isimler oldu.

Esenler Erokspor ise Mert Somay, Hakkı Türker, Muammer Sarıkaya, Berk Taşkın, Hüseyin Afkan ve İdris Furat penaltılarda fileleri buldu.

Stat: Atatürk

Hakemler: Gürel Uzuner xx Kadir Kantekin xx, Mikail Can xx

Balıkesirspor: Atilla Özmen xx, Berat Aydoğdu xx, Abdülkadir Kayalı xx (Adam Cedric Kore dk. 101 x), Serdar Gücü xx, Celal Emir Dede xx (İsmail Yüksek dk. 61 x), Anıl Taşdemir xx (Antonio Mrsic dk. 83 x), Oğuz Han xxx, Batuhan İşçiler xx (Abraham Nwankwo dk. 61 xx), Birol Parlak xx, Dersim Şahan xx (Oltion Bilalli dk. 83 x), Doğa İşeri xx (Kağan Kayalı dk. 70 x)

Yedekler: Şahin Bayram, Foxi Ketheovama, İsmail Yüksek, Ayberk Kaygusuz, Sedat Yiğit Kurnaz

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Esenler Erokspor: Yaren İzzet Sözer xx, Abdurrahman Kuyucu xx (Muammer Öner dk. 103 x), Mert Somay xx, Enes Soy xx (Onur Alkan dk. 78 x), Emre Turan xx (Muharrem Sarıkaya dk. 78 x), Berk Taşkın xx, Hüseyin Afkan xx, Hakkı Türker xx, Aziz Aksoy xx, Korhan Güler xx (İdris Furat dk. 71 x), Recep Kalkan xx (Abdullah Sezgin dk. 68 x)

Yedekler: Ercüment Kafkasyalı xx, Yiğitcan Gölboyu

Teknik Direktör: Selahaddin Dinçel

Goller: Oğuz Han Aynaoğlu (dk. 7), Anıl Taşdemir (dk. 51 pen.) (Balıkesirspor), Enes Soy (dk. 60), Abraham Nwakwo (dk. 90+2 k.k.) (Esenler Erokspor)

Sarı kartlar: Emre Turan, Hakkı Türker, Yaren İzzet, Muharrem Öner (Esenler Erokspor), Abdülkadir Kayalı, Birol Parlak (Balıkesirspor)

İHA