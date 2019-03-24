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  • Esat Soydabircan ve Seda Erciş dünya evine girdi!

Esat Soydabircan ve Seda Erciş dünya evine girdi!

Fanatik Gazetesi editörü Esat Soydabircan, Seda Erciş'le dünya evine girmişti. Dün akşam gerçekleşen düğünle evliliğe bir adım daha attılar.

24 Mart 2019, Pazar 15:18 Son Güncelleme:
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Esat Soydabircan ve Seda Erciş dünya evine girdi!

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman da, Seda Erciş-Esat Soydabircan çiftinin nikah şahitliğini yapmış, nikah töreni sonrasında evlilik cüzdanını geline takdim etmişti. 

Konya Selçuklu Belediyesi Evlendirme Dairesi’nde gerçekleşen nikah töreninde çiftin diğer şahitleri ise Konya Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Remzi Ay ve Yusuf Sayar olmuştu.

Dün akşam gerçekleşene muhteşem düğünle de evliliğe bir adım daha attılar.

Biz de Fanatik Gazetesi olarak çifte bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz.

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