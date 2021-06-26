Esat Mala Giresunspor'da... Süper Lig 'in yeni takımı Giresunspor, Samsunspor ve bazı Süper Lig kulüplerinin peşinde olduğu 22 yaşındaki Kosova asıllı Arnavut oyuncu Esat Mala'yı kadrosuna kattı.

2+1 yıllık sözleşme imzalayacak!

Orta sahanın her bölgesinde oynayabilen ve asıl mevkisi sol kanat olan Esat Mala karadeniz ekibiyle 2+1 yıllık anlaşmaya vardı. Giresunspor'a daha önce Vedat Muriç'i kazandıran menajer Rahman Kice Esat Mala'nın Giresunspor'a transferinde başrol oynadı. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım oyuncuyla iletişimde olmasına ve fiyat artırmasına rağmen 22 yaşındaki oyuncunun tercihi Giresunspor oldu.

Geçen sezon Arnavutluk ekibi Partizani Tirana'da 35 maçta 4 gol ve 4 asistle oynayan genç oyuncu aynı zamanda Arnavutluk U21 takımı forması da giyiyor.