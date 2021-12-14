ESA Esports, VALORANT’ın Türkiye Ekosistem Partneri oldu

Riot Games ve ESA Esports & Media’nın yaptığı anlaşma kapsamında, ilk kez 2022’de hayata geçecek VALORANT Profesyonel Espor Ligi’nin yönetilmesinde ESA Esports ile partnerliğe gidiyor.

Riot Games, çok önemli ve stratejik bir pazar olarak gördüğü Türkiye’de ekosistem ortağı olarak ESA Esports & Media ile anlaştı.

“VALORANT Türkiye Espor Ligi” kuruluyor

VALORANT’ın yeni yıl itibariyle Türkiye’de startını vereceği tüm espor faaliyetlerine Riot Games’in ekosistem partneri olarak ESA Esports yön verecek.

Türkiye’deki VALORANT tutkunları, yeni yıldan itibaren heyecanla bekledikleri espor ligine de kavuşacak. ESA Esports, VALORANT’ın Türkiye’de ilk kez kurulacak profesyonel espor liginin planlanması ve yürütülmesi başta olmak üzere, turnuvaların organizasyonu, yayın hakları, medya iletişimi, sponsorluk hakları gibi birçok önemli noktada aktif rol alacak ve yapılacak operasyonların tamamından sorumlu olacak.

Türkiye’de gerçekleşecek olan profesyonellik yolundaki amatör VALORANT oyuncularına hitap eden topluluk turnuvalarının organizasyonu ve yürütülmesi de ESA Esports tarafından gerçekleştirilecek.

Topluluk turnuvaları ile Türkiye’deki VALORANT espor takımlarının sayısının artması, profesyonel takımlar için oyuncuların yetiştirilmesi ve böylelikle daha nitelikli oyuncu profilleri yaratılarak Türkiye’nin, VALORANT’ın global rekabetçi turnuvalarda daha büyük başarılar elde etmesi amaçlanıyor.

Türkiye’nin en yeni ve popüler espor oyunu

Yayınlandığı ilk günden beri çok oyunculu taktiksel FPS video oyunları kategorisine hızlı bir giriş yapan VALORANT, kısa sürede büyük başarı kazandı. Riot Games’in yeni oyunu olan VALORANT, tüm dünyada kısa sürede fenomen haline gelirken Türkiye’de de çok büyük bir çıkış yakaladı.

İlk “VRL Türkiye Şampiyonası” 14 Şubat’ta başlıyor

Türkiye espor ekosistemindeki profesyonel VALORANT takımları, bu önemli ligde yer alabilmek için Ocak 2022’nin son haftasında başlayacak elemelere katılacaklar.

Açık ve kapalı olarak gerçekleşecek eleme aşamalarının ardından, 8 takım ligde yer alma hakkı elde etmiş olacak. Bu sürecin ardından Türkiye’nin ilk profesyonel VALORANT Ligi “VRL Türkiye”, 14 Şubat 2022’de başlayacak.

Takımların 2 split olarak birbirleriyle üst düzeyde mücadele edecekleri ligin sonunda, “VRL Türkiye”nin şampiyonu, ülkemizi VRL EMEA Bölge Finalleri’nde temsil edecek.

ESA Esports, VALORANT tutkunlarının Riot Games’in organize ettiği bölge ve global turnuvaları en kaliteli şekilde takip edebilmeleri amacıyla, tüm organizasyonları canlı yayınlayacak. Yayınlar, Türkçe anlatımla, ESA Esports yönetimindeki kanallardan gerçekleştirilecek.