ESA Esports 3 milyon TL yeni yatırım aldı

ESA Esports, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Seri A yatırım turunda 30 milyon TL şirket değerlemesi üzerinden 3 milyon TL’lik yeni bir yatırım aldı. Gerçekleştirilen bu yatırım turuna yerli ve yabancı yatırımcıların katıldığı kaydedildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan ESA Esports & Media Kurucu Ortak ve CEO'su Lale Ergin, "Türkiye’den çıkan, uluslararası seviyede bir espor organizasyon, içerik ve medya şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu yatırımdan gelen kaynağı öncelikle altyapı yatırımlarımızı tamamlamak, operasyonlarımızı ve ekibimizi büyütmek amacıyla kullanacağız. Espor şirketleri son dönemde yatırımcıların oldukça ilgisini çekiyor" dedi.

Türkiye’de yaklaşık 30 milyon kişinin video oyunları oynadığının tahmin edildiğini kaydeden Ergin, "Bunun içerisinde espor turnuvalarını seven, oynayan ve takip eden de çok önemli bir kitle var ve sayıları her geçen gün artıyor. Bu da ülkemizde espor ekosisteminin potansiyelini gösteriyor. Önümüzdeki dönemde espor ve video oyunları sektörüne erken giren markalar ve oluşumlar bu rüzgârdan yararlanacak" ifadelerini kullandı.