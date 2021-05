Yeniden yükseldiği Süper Lig'de tutunmayan ve bir kez daha br alt ligin yolunu tutan Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da flaş gelişme... Altyapısından yetiştiği Erzurumspor'un uzun yıllar formasını başarıyla terleten unutulmaz kaptan Kürşat Karakaş başkanlığa adaylığını açıkladı. 2003 yılında futbol hayatına Erzurumspor formasıyla nokta koyduktan sonra bulunduğu ticari faaliyetlerle beraber şehrin en önemli iş insanlarından biri haline gelen Karakaş, "Futbolu, futbolun mutfağından gelenler yönetsin" mottosuyla yola çıkarak Erzurumspor'un 15 yıllık kalkınma planını hazırlayıp tamamı önemli iş insanlarından oluşan bir ekiple görevi almak istiyor. Uzun süredir Eruzurumspor için hazırladığı projeyi hafta içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'e sunacak olan Karakaş'ın bu adımı şehirde geniş yankı uyandırdı, taraftarlardan büyük destek aldı.

'Her platformda kulüple beraber'

Projenin detaylarını Sekmen'le paylaştıktan sonra Erzurumsporlular için de bir sunum yapmayı planlayan Karakaş zor günler geçiren kulübe adaylığını ise şu sözlerle açıkladı: "Değerli Erzurumlular, Erzurumsporlular ve tüm gönül dostları... Erzurumsporumuz'un geçmişten bugüne kadar en iyi günlerine beraber şahitlik ettik. Aktif futbol yaşantımda bir Erzurumlu olarak Erzurumspor'da büyük mücadeleler vererek takımımızın armasını en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Futbol yaşantımızın sonlanmasına rağmen her zaman her yerde Erzurumlu ve Erzurumsporlu olmaktan da büyük şeref ve onur duydum. Her platformda Erzurumspor'un haklarını savunmaya gayret gösterdik."

'Hedef şehrin bütünü'

"Bugün geldiğimiz süreçte Erzurumspor için verdiğimiz mücadeleden öte maksimum fayda ile şehir ve takıma hizmet etmem ile alakalı özellikle yakın çevrem başta olmak üzere kamuoyundan da ciddi destek aldım ve Erzurumspor için neyimiz var neyimiz yoksa mücadeleden kaçmayacağımı belirttim. Tabi biz kuru kuruya bir adaylıktan öte uzun soluklu yatırımlarla kulübümüzü en üst ligde istikrarlı bir yapıya kavuşturmak için çok sayıda iş insanı arkadaşımızla bir araya gelerek önemli projeler hazırladık. Bu projelerde şehrin bütününe dokunacak ciddi ekonomik kalkınma planları mevcut."

'En az senelik proje'

"Erzurumspor için daha önce verilen mücadelelere saygımız sonsuz. Özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen'in futbol sevdası ve bilgisi tartışılmaz. Mevcut ve geçmiş yönetimlerin de hepsine aynı şekilde saygılarımı ve şükranlarımı sunuyorum. Amacımız; eğer bize vazife düşerse kulübümüzün tüm kademelerine maddi ve manevi desteği tüm sağlarken Erzurumsporumuz'un en az 15 senesinin planlamasını yapmak olacaktır. Bu doğrultuda bizleri kırmayarak dinlemek isteyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Sekmen ile hafta içerisinde bir araya geleceğiz."

'Tarihi başarılar için...'

"Yol arkadaşlarımızla birlikte şehrin tüm kurumlarını kucaklayan, en küçük köyünden en büyük mahallesine kadar şehrin damarlarında akan ruhu ve heyecanı yükseltmek, Erzurumspor'u tarihi başarılara koşturmak istiyoruz. Bu yolda bizlere destek veren, vermeyen herkese şimdiden şükranlarımı sunarım."