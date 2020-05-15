Önceki gece B.B.Erzurumspor'da yapılan koronavirüs test sonuçları duyuruldu. Yapılan açıklamada, "Erzurumspor’umuzda bugün yapılan 2. Kovid-19 testi sonucu 4 futbolcumuz, 1 teknik heyet,1 A takım personeli, 5 kulüp çalışanının (11) test sonucu pozitif çıkmış, buna ilaveten durumu şüpheli olan 12 kişinin testlerinin tekrarlanması için hastaneye sevkleri sağlanmıştır" denildi.

‘Çok dramatik bir geceydi’

Dün ise az da olsa nefes aldıran haber geldi. Dadaşlar'dan şüpheli olan 12 kişinin de testinin negatif çıktığı duyuruldu. Durumu değerlendiren teknik direktör Mehmet Özdilek, "Çok dramatik bir geceydi. Allah kimseye yaşatmasın. Bu süreçte futbol oynanması mümkün değil" yorumunda bulundu.