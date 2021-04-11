Erzurumspor sürpriz peşinde

Ligde 28 puanla 20. sırada yer alan Erzurumspor, yine teknik direktör değişikliğine gitmesine ve Yılmaz Vural’ı göreve getirmesine rağmen istediği sonuçları alamıyor. Ligdeki son galibiyetini 25’inci haftada deplasmanda Çaykur Rizespor’u yenerek alan Mavi- Beyazlılar, sonraki 8 maçta 5 mağlubiyet 3 beraberlik aldı. B.B. Erzurumspor ligin dibinden kurtulmak ve düşme hattının üstüne çıkmak için Beşiktaş maçına sürpriz için çıkacak.