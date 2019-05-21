Erzurumspor kendini yaktı

Mehmet Altıparmak yönetiminde ilk 6 haftada galibiyetle tanışamayan Erzurumspor, daha sonra takımın başına Mehmet Özdilek’i getirmişti.

Tecrübeli hoca ile 6 maçlık yenilmezlik serisi yakalayan ve çıkışa geçen Mavi-Beyazlılar, daha sonra oynadığı 11 karşılaşmada sadece 1 kez kazanınca Özdilek ile yollarını ayırdı.

Takımın başına Hamza Hamzaoğlu’nu getiren Dadaşlar, tecrübeli hocayla da ilk 3 maçta istediğini bulamadı ve kredisini iyice tüketti. Ligde kalması zor Daha sonra 4 karşılaşmada 3 galibiyet ve 1 beraberlikle nefes alan Erzurum, dün Fenerbahçe’ye yenilince işini zora soktu.

Son haftada Göztepe puan alır ya da Bursa galip gelirse Doğu ekibi, Kayseri’de kazansa bile lige veda edecek. Erzurum’un ligde kalması için galip gelmesi, Göztepe’nin kaybetmesi ve Bursa’nın en fazla 1 puan alması gerekiyor.