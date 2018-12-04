Ankara'da yapılan 11 yaş altı Türkiye şampiyonasında Erzincanlı sporcular iki Türkiye Şampiyonluğu kazandılar.4 gün süren 45 ilden 162 kulüp ve 510 sporcunun katıldığı şampiyonada Tek kızlar kategorisinde 270 sporcunun içinde bütün rakiplerini yenen Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü sporcusu Aleyna Korkut Türkiye Şampiyonu oldu. Yine 74 kızın katıldığı çift kızlar kategorisinde de Erzincan Türk Telekom Spor Kulübü badmintoncusu Aleyna Korkut ve Elif Rabia Şimşek şampiyon oldu. Erzincanlı Nisanur Çimen de ilk 16 sporcu arasına girerek büyük başarı yakaladı. Yarışmayla ilgili açıklama yapan Milli Takım Antrenörü Murat Sönmez " Uğur Erçetin hocamla birlikte badmintonu Türkiye'de ve Uluslararası alanda en iyi şekle getirmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. En alt yas grubunda da Erzincan'a iki Türkiye şampiyonluğu getirdiğimiz için çok mutluyuz. Erzincan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde ve destekleriyle yaptığımız çalışmalarda sporcularımızın kulübü olan ve bize başarı sağlamamız için verdikleri tüm desteklerden dolayı Erzincan Türk Telekom Spor Kulübüne ve Erzincan İl Özel İdare Spor Kulübüne çok teşekkür ederiz" dedi.

İHA