Erzincan Gençlik Spordan Fenerbahçe’ye transfer

Sporcunun antrenörü Ali Şirin, sistematik ve planlı çalışma ile Erzincan gibi küçük şehirlerden üst seviye sporcular yetiştirilebileceğini söyledi.

Berke Topçu’ya bundan sonraki spor hayatında başarılar dileyen Antrenörü Ali Şirin, sporcunun yetişmesinde emeği olan, imkan sağlayan herkese teşekkür etti.

Erzincan Gençlik ve Spor Kulübünün sporcu yetiştirmeye devam edeceği vurgusu yapan Ali Şirin, tüm basketbol severleri basketbol oynamaya davet etti.

İHA