Gonzalo Garcia ile yollarını ayırması beklenen Twente'nin, daha önce Fenerbahçe'de de teknik direktörlük yapan Erwin Koeman ile ilgilendiği belirtildi.

Twente'de idareci olarak görev yapmış Jan van Halst, adaylardan birinin Erwin Koeman olduğunu açıkladı.

Jan van Halst yaptığı açıklamada, "Birilerinin Erwin Koeman dediklerini duydum. Nasıl olur, uygun olur mu? Listede olduğunu duydum sadece. Pek şaşırmadım" ifadelerini kullandı.

2018-19 sezonunda Philip Cocu'nun yardımcısı olarak Fenerbahçe'ye gelen Koeman, Cocu'nun kovulması sonrası ise geçici teknik direktör olarak Sarı-Lacivertliler'in başında 9 maça çıkmıştı.