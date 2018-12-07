Erwin Koeman: Ben ne yapayım!

Teknik direktör Erwin Koeman, Hollanda basınına yaptığı açıklamalarda futbolcularına mesaj gönderdi.

Takımı iyi bir hale getirmek için elinden geleni yaptığını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Chris’le (Van der Weerden) birlikte görevimizi en iyi şekilde yapıyoruz. Ancak sonuçta performans vermesi gerekenler, oyunculardır. Eğer iyi bir profesyonel olursanız, teknik direktörün 2 ya da 4 hafta görev almasının bir önemi kalmaz” ifadelerini kullandı.

Koeman, bir mesaj da yönetime gönderdi: Herkes durumunun ne olduğunu bilmek ister. Ancak bu soruyu benim üzerimdekilere sormanız gerek.