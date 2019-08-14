Bursaspor Kulübü ile yollarını ayırmayı planlayan Ertuğrul Ersoy için yurtdışından gelen teklifler değerlendiriliyor. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Metz, milli savunmacıyı transfer listesine alırken Metz Başkanı Bernard Serin ve asistanı ile birlikte Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan’ın İstanbul’daki bir otelde görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi. Oyuncunun bonservis bedeli ile ilgili görüşmeler devam ederken, Bursaspor’un sonraki satıştan yüzde 30’luk pay istediği de gelen bilgiler arasında.

Öte yandan mevcut kadrosunda 3 stoper oyuncusuna sahip Metz Kulübü, daha önce Süper Lig’de de forma giyen John Boye ile yollarını ayırmak isterken, eski Sivassporlu oyuncuya Süper Lig ekiplerinin talip olduğu ve transferin gerçekleşmesi ihtimaline karşılık Fransız kulübünün takviye yapacağı öğrenildi.

Bilindiği üzere bu akşam UEFA Süper Kupası’nda Liverpool ile Chelsea’yi karşı karşıya getirecek mücadele için dünya futbolunun önemli isimleri İstanbul’da bir araya geliyor.

Gürkan DURAL/BURSA,(DHA)