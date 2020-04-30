Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ertuğrul Ersoy, "Bu karar adalet konusunda sıkıntılar yaşatabilir. Bizim Lorient lider. Bu takım lig çıkamazsa bunu sorgular. Biz Le Havre olarak ivme yakalamıştık ve Play-off'a yaklaşmıştık. Burada tek doğruyu bulmak kolay değil. Burada kulüpler bazında ortak noktada buluşamayız. Bu durum beni bireysel anlamda üzdü. Ben oraya bir hedef uğruna gitmiştim. Son 2 haftada gerçekten ivme yakalamıştık ve hep rakiplerimizle oynayacaktık. Ben oynarken hissediyordum. Üstümüzdeki takımlar bizden çekiniyordu. Bu olay çok olağanüstü bir durum. Federasyonların burada bahanesi var. Çok olağanüstü bir şey oldu. Federasyonlar bu olayı bahane edip kulüplere açıklama yapabilir' şeklinde konuştu.

İtalya ve İspanya'dan teklifler aldım!

Fransa'da yaşadığı adaptasyon dönemini anlatan Ertuğrul Ersoy şunları söyledi:

"Futbolun dili bir. İlk gittiğim zamanlarda alışmak konusunda ciddi sorunlar yaşadım. Adaptasyon sürecim uzun sürdü. Kamp görmeden yeni bir ülkeye gittim. Alışma sürem uzun sürdü. 7. haftadan sonra yavaş yavaş iyi oynamaya başladım. Burada hocam benim arkamda durdu. Kötü de oynasam benim arkamda durdu. Devre arasında bunun meyvelerini gördüm. İtalya ve İspanya'dan teklifler aldım. Benim için ciddi rakamlar önerdiler ancak kulübüm beni bırakmadı. Sezon sonu beni daha çok paraya satacaklarını düşündüler. Kulübüm gerçekten benim kendime inandığımdan daha çok bana inanıyor. Bundan sonraki süreç nasıl olacak bilmiyorum ancak umarım hayırlısı olur."

Le Guen, Fransa'nın Fatih Terim ve Şenol Güneş'i gibi!

Hocasından övgü dolu sözlerle bahseden Ertuğrul şunları söyledi:

"Paul Le Guen bizden çok eski bir jenerasyonun oyuncusu. Bursa'ya geldiği zaman onu çok tanımıyordum. Fransa'ya gittiğim zaman onun oradaki değerini çok daha net gördüm. Birlikte Fransa-Türkiye maçına gittik ve herkes hocaya saygu duyuyordu. VIP bölümüne girdiğimiz anda onun oradaki değerini anladım. Le Guen'in Fransa'daki karşılığı Şenol Güneş ve Fatih Terim gibi. Le Guen'i seviyorum."

Şampiyona'nın ertelenmesi beni memnun etti!

Avrupa Şampiyonası'nın ertelenmesinden dolayı memnun olduğunu dile getiren Ertuğrul sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Milli Takım hedefim hep var. Devre arasındaki kampa davet almıştım ancak virüsten dolayı iptal oldu. Bu turnuvanın 2021'e ertelenmesi benim açımdan pozitif oldu. Le Havre'den direkt olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmem zor olabilirdi. Bu yıl benim transfer yapıp eşik atlama yılım. Ben bu yıl daha popüler bir takıma transfer olursam A Milli Takım'a daha rahat girerim. Şu an için bu fikirlerin karşılığı nasıl olacak bilmiyorum. Teklif almıştım ancak 2 ay sonra Ligler iptal edildi. İspanya'da oynamak isterim."

Eski takımı Bursaspor'da değinen Ertuğrul şunları söyledi:

"Zeki Çelik'in buradaki 2. yılı. Lille'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. Zeki benim Bursaspor'dan arkadaşım. Yusuf ilk geldiği zaman adaptasyon sıkıntısı yaşadı. İyi bir çıkış yakalamışken şanssız bir sakatlık yaşadı. Umarım en kısa sürede sahalara geri döner. İlk gittiğim zamanlarda Fransızcayı biraz aksattım çünkü kendimi sahaya vermek istedim. 3 aydır hızlandırılmış dersler aldım. Saha içinde oyuncu grubuyla anlaşabiliyorum ve hocamla Fransızca konuşabiliyorum."

"Bursaspor tam bir büyük takım talihsizliği yaşadı. Şampiyonluk yolundaki rakiplerini yendiler ancak daha alt kademe takımlara puan kaybettiler. Bursaspor'u yakından takip ediyorum. Umarım tekrardan Süper Lig'e dönerler."



