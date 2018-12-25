Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçe galibiyeti değerlendirdi

Fenerbahçe Beko’yu yenip ezeli rakibinin ligdeki namağlup unvanına son veren Galatasaray coachu Ertuğrul Erdoğan, FANATİK’e konuştu. Maç öncesi planlarını oyuncularının çok iyi uyguladığını dile getiren başarılı çalıştırıcı, “Fenerbahçe’nin oynadığı tipik hücum düzenleri vardı. Başlayan ya da oraya bağlanan hücum düzenleri. Bunları nasıl savunacağımız üzerinde durduk. Adam değişmeli savunma rotasyonları üzerine çalıştık. Daha önemlisi işin psikolojik tarafında çok durduk. Fenerbahçe ligde bir yerde kaybedebilirdi. Taraftarın enerjisi ile bu olabilir dedik”...

'Arapovic’i 2 hafta önce belirledik’

“Hücumda ise atan oyuncuyu Harrison’la bulduk. Son periyotta Göksenin ve Hayes’in kritik katkıları oldu. Webster da point guard pozisyonunda sezonun en iyi oyununu çıkardı. Arapoviç tercihini 2 hafta önceden yapmıştık. O da Lauvergne savunmasında harikaydı. Hücumda hangi oyuncunun üzerine atak edeceğiz, hangi oyuncunun zayıf yönünü nasıl kullanacağız, bunlara çalıştık. Ve işin sevindirici yanı, bu yıl ilk kez ne konuştuysak bunu uygulayan bir takım vardı sahada. Bu da ne kadar konsantre olduklarını ve kazanmayı ne kadar istediklerinin bir göstergesiydi” dedi.

‘Yere sağlam basmalıyız’

Derbi galibiyetinin takıma pozitif etki yapacağını ama ayaklarının yere sağlam basması gerektiğini söyleyen Erdoğan, “Fenerbahçe galibiyeti sonrası biz kendimizi başka noktada konumlandırırsak yanılırız. Önemli bir maç, prestijli bir maç kazandık. Ama günün sonunda kadro derinliğimizin, potansiyelimizin farkında olmamız lazım. Ayaklarımızın yere baskısı lazım. Çünkü önümüzde kazanılması gereken çok maç var. Taraftarımızın da yoğun katılımı ile devre bittiğinde ilk 8’de olup Türkiye Kupası’na katılmayı, lig sonunda da Play-Off’a kalıp gidebildiğimiz yere kadar gitmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

‘Takviye olabilir’

Erdoğan, takıma takviye yapıp yapmayacakları konusunda ise, “Sezon başında da tecrübeli bir oyunu kurucu baktık ama olmadı. Çabuk unutulan şeyler var. Biz kısıtlı bir havuzdan oyuncu seçebildik. Hem geç kalındı, hem kulüp daha önce sorun yaşanan bazı menacerlerle çalışmadığı için belirlediğimiz 3-4 ismi alma şansımız olmadı. Uzun süredir bir oyun kurucu düşünüyoruz, ama NBA ve Çin Ligi, Avrupa takımlarını biraz sıkıntıya sokuyor. Eğer çok sıkışırsak takviye olabilir. Takımın gidişatına bakıp karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

Gökhan German