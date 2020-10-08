Ertuğrul Erdoğan: Beşiktaş maçını kazanmaya ihtiyacımız var

Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında sahasında Beşiktaş ile derbiye çıkacak olan Galatasaray Erkek Basketbol Takımı, zorlu müsabaka öncesi Yılmaz İnşaat’ın Riva’da yapımına devam ettiği Düşler Vadisi’nde yapılan yemek organizasyonunda bir araya geldi. Organizasyonda açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılı basketbolcu Barış Ermiş, derbi öncesi takımla birlikte yapılan buluşmanın çok faydalı olduğunun altını çizerek, "Şehirden uzak, çok sakin güzel bir proje. Bol temiz hava ve özlediğimiz şeyler. Çok güzel bir proje olmuş. Takım açısından da böyle yemekler takım olmakla kaynaşmada çok faydalı oluyor. Ormanspor maçını kazandıktan sonra biraz moralimiz yerine geldi. Şimdi önemli bir derbi maçımız var. Onun öncesinde böyle güzel ortamda takımla beraber olup yöneticilerimizle beraber konuşup kaynaşıp moralli bir şekilde maça hazırlanmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

RJ Hunter: Beşiktaş’ın kadrosundaki isimlere takılmıyoruz

Galatasaray’ın ABD’li oyuncusu Ronald Jordan Hunter, sarı-kırmızılı takımın kazanmayı çok önemseyen bir ekip olduğunu söyleyerek, "Bugün burada çok güzel bir organizasyon düzenlendi. Özellikle oyuncular olarak İstanbul’un dışını pek görme şansımız olmuyor. İstanbul’un dışında doğa ile baş başa olduğumuz bir yer. Dolayısıyla çok hoş bir organizasyon. Burada özellikle yemekler çok hoş. Hem takım için hem buradaki insanlar için çok güzel bir organizasyon oldu. Beşiktaş’ın kadrosundaki isimlere takılmıyoruz. Sonuçta arada ciddi bir rekabet unsuru var ve maçı aynı ciddiyetle kazanmak için sahaya çıkıyoruz. Her maçı ciddiye alıyoruz bu da o maçlardan bir tanesi" açıklamasında bulundu.

Ertuğrul Erdoğan: Takım olarak ilk kez bir araya geliyoruz

Galatasaray Başantrenörü Ertuğrul Erdoğan da takım olarak ilk kez bir organizasyonda bir araya geldiklerini söyleyerek, "Yeniden oluşturduğumuz bir takım, ilk kez bir araya gelen oyuncu grubu. Eşleriyle birlikte gelenler de oldu. Sinan Erdem’in o boğucu havasından çıkıp böyle temiz ve güzel bir hava alma şansını elde ettik. Burası gerçekten çok güzel, proje birinci sınıf bir proje. Evleri de gezdim bu kadar aydınlık, bu kadar güzel, bu kadar oksijeni bol bir ortamda yaşamak keyifli olsa gerek" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş derbisini kazanmaya ihtiyacımız var"

Basketbol Süper Ligi’nin 3. haftasında oynayacakları Beşiktaş derbisi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan deneyimli çalıştırıcı, şu ifadelere yer verdi:

"Bizim özelimizde Beşiktaş maçından önce böyle bir organizasyonun yapılması takım adına büyük bir destek onun için de teşekkür ediyorum. Beşiktaş maçı elbette önemli bir derbi. Bunun yanında seyircisiz oynamamızın getirdiği bir dezavantaj var. Taraftarımızla buluştuğumuz yer televizyon ve sosyal medya oluyor. Dolayısıyla takımın tanınırlığı açısından bu ve bu tip organizasyonlar bizim adımıza çok önemli. Ümit ediyorum geçen haftadaki gibi kazanarak devam ederiz. İyi basketbol, kötü basketbol ayrı ama bizim kazanmaya ihtiyacımız var. Yeni takımlar kazandıkça güçlenirler, kazandıkça ilişkiler daha pekişir. Ümit ediyorum bu takımdaşlığı pekiştiren organizasyonların sayısını artırarak galibiyetlerle süslemeye devam ederiz."

Hakan Yılmaz: Diğer branş sporcularımızı da misafir etmek isteriz

Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz ise, daha önce futbol ve kadın basketbol takımlarını misafir ettiklerini ifade ederek, "Bugün erkek basketbol takımındaki oyuncu arkadaşlar eşleriyle de geldiler. Bizi de çok mutlu ettiler. Kapalı spor salonundaki ortamdan bir nebze de olsa doğa ile iç içe birlikte olduk. Güzel keyifli vakit geçirdiğimizi düşünüyorum. Diğer branşlardaki sporcuları da burada misafir etmek istiyoruz" diye konuştu.

Yemeğin ardından toplu fotoğraf çektirilirken, sarı-kırmızılı kafile Düşler Vadisi’nde yapımı tamamlanan örnek villaları gezdi.

İHA