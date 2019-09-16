Süper Lig'de 4. haftanın kapanış maçında Fenerbahçe, Alanyaspor'a konuk oldu. Sarı Lacivertli ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı ve art arda yediği gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Bu sonucun ardından 7 puanda kalan Fenerbahçe, liderlik fırsatını kaçırdı ve Çaykur Rizespor'un ardından 3. sırada yer aldı.

Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, 90 dakikanın ardından açıklamalarda bulundu. Özeleştiri yapan ve bireysel hatalardan yakınan Yanal, "Hataların karşısındaki duruşumuz asla değişmemeli. Ne bahanemiz ne de çekincemiz var. Yüzde 71'le önde götürürken bireysel hatadan devre sonunda gol yedik, ikinci devre başında yine bireysel hatadan gol yedik; olabilir ama oyunu bırakmamak felsefemiz olmalı." dedi.

Yanal, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Emre Belözoğlu ile ilgili sorulan soruya ise ''Bugün sahada bu takım var. Takım içerisindeki oyuncularımızın hepsine ihtiyacımız olacak. Önemli olan bir karakter ortaya koyabilmek ve tüm maçları kazanmak için mücadele etmek.'' cevabını verdi.

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