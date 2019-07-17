Sarı-Lacivertliler, 11 günlük Topuk Kampı’nın ardından 2 günü izinli geçirmişti. Hazırlıklar dün Samandıra’da yapılan çift antrenman ile kaldığı yerden devam etti.

Sabah çalışmasında milli takımlardan geç dönen Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Eljif Elmas’ın yanı sıra yeni transferler Vedat Muriç ve Garry Rodrigues katıldı. Onlara U19 oyuncuları eşlik etti. Akşam yapılan çalışmaya ise A takımın diğer futbolcuları da dahil oldu. Teknik direktör Ersun Yanal, öğrencilerine kısa bir konuşma yaptı.

‘Rekabet başarı getirir’

Tecrübeli çalıştırıcı, “Ekonomik zorluklara rağmen yönetimimiz fedakarlı yaparak kaliteli bir kadro kurulmasını sağlıyor. Bu sezon şampiyonluk dışında hiçbir şey bizi mutlu etmeyecek. Başka bir hedefi konuşmayacağız. Bu zorlu yolda, kimseye forma vermem. Forma isteyen, benden söke söke alacak! Rekabet, başarıyı getireceğik” ifadelerini kullandı.

Yusuf Dursun