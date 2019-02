Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, Zenit maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Tur şanslarını Zenit'le eşit gördüğünü söyleyen Yanal, basın mensuplarının sıkça sorduğu hakem hatalarıyla ilgili soruları da yanıtladı.

Ersun Yanal'ın açıklamalarının tamamı şu şekilde:

Yarın iyi bir takımla oynayacağız. Avrupa kupalarında her zaman üst turlarda olan ve olmaya çalışan bir takım. Biz de analizlerimizi yaptık. Özellikle fizik gücü olan ve bunu kullanan bir takım.

Bu haberi de okudular Fenerbahçe - Zenit maçı hangi kanalda, saat kaçta? (İşte 11'ler )

"Şansların eşit olduğunu düşünüyorum"

Yeni transferleri var, oynamayacak oyuncuları var. Biz de Fenerbahçe'yiz. Kadıköy'deki gücümüz belli. Vefakar taraftarlarımız en çok desteğe ihtiyacımız olduğu anlarda bizi hiç yalnız bırakmadılar. İki turlu bir mücadele. Her iki maçın stratejilerini doğru yapan takım turu geçecek. Ben şansların eşit olduğunu düşünüyorum.

"Önyargılı değilim. Belki de Slimani gecenin adamı olacak"

Hiçbir oyuncum için tereddütüm yok. Oyuncuların zaten hepsinin kontratları var. Evet kötü bir sezon, kötü bir başlangıç ama her gün her an yeni bir şanstır. O zaman hiç adım atmayalım. Slimani belki de yarın akşam gecenin futbolcusu olacak. Önyargılı bakmıyorum. O da çok çaba sarf ediyor. Umarım onun için de iyi olacak. Kadroyla ilgili gerçekler var. 'Bu neden böyle oldu?' diye ah'lar, vah'lar içinde düşünmeye gerek yok. Oyuncular da hiçbir mazerete sığınmadan çıkıp oynayacaklar.

Fenerbahçe yarışmalı. Yarışacak bir takım olmalı. Galibiyetler ve mağlubiyetler her zaman var. Fenerbahçe her zaman belli bir ortalamanın içinde olmalıdır. Ligdeki durum uzun uzun tartışılacak konu ama Fenerbahçe'nin sıçrama yapacağını zaten göreceksiniz.

"Türkiye'de hakemleri oyunun önüne geçiriyoruz"

Türkiye'de futbol en çok sevilen oyun. Yarın çok büyük bir ihtimalle maçtan sonra hakemi konuşmayacağız. Biz ülke olarak oynadığımız oyunun önüne geçiriyoruz hakemi...

"Kimseyi kırmadan ve ceza almadan..."

Ben hiçbir zaman futbolun dışında kalmak istemiyorum. Aslında hakemler futbolun içinde olsalar da, dışında kalmalılar. Kimseyi kırmadan, hatta ceza almadan, bir eleştiri yapmadan gideceksek küçük sorularla gitmemiz lazım.

"Keyfi işler oluyor mu?"

Herkes memnun mu? Adil mi her şey? Keyfi işler oluyor mu? Notlandırma neye göre yapılıyor? Atama kuralları bir sisteme göre mi yapılıyor? Herkesin bir hakemi mi var? Madem bu duruma geldik, bir açıklama yapılacak mı?

"Bir tarafta uygulanıyor, diğer tarafta uygulanmıyor"

Bir bakıyorsunuz bir tarafta bir karar uygulanırken diğer tarafta uygulanmıyor. Birisi diyor ki atılması lazım (Nagatomo)... Ayağına basıldı mı, basılmadı mı o tartışılıyor. benim gerçekten kafam karışmış durumda. Kaç hakem var ve ne kadar süre alıyor? Bu keyfi oluyor mu? Benim kafam karışmış durumda... Kim neye göre hakemi atıyor?

"Biraz karanlık gidiyor herhalde"

Bütün teknik direktörlerimiz analiz yapar. Oyuncularını eleştirirler, taktik çalışırlar. Başarılıdır ya da başarısızdır. Bunlar hakemler için yapılıyor mu? Ben bunu çok merak ediyorum. Hakemler yaptığı uygulamalarda 'başına gelirse' diye hatalarını çalışıyorlar mı? Biraz karanlık gidiyor herhalde...

"Linç edilmek istemezler"

Ve üzgünüm. Burada bir hakemi yerden yere vurmaktansa doğru soruları sormak isterim. Hakemlerimizi de korumalıyız. Linç edilmek onlar da istemez. Birisi çıkıp bazı şeyleri açıklamalı.

"Kontrol edilmesi lazım"

Hakem hataları ülkede artmış ve tartışılıyorsa bunu gündemde bulundurmak adına ben duruş sergilemek durumundayım. Kimseyi suçlamadan... Şu anda da suçlamıyorum. Bir oyuncu arka arkaya aynı faule maruz kalıp oyundan çıkmak zorunda kalıyorsa bunun kontrol edilmesi lazım.

Herkes beni eleştiriyor hem de sert şekilde eleştiriyor. Ama ben hakemi eleştirirken sözlerimi dikkatli seçmek zorundayım. Çünkü ceza alıyoruz. Gerginlikler ve stresler futbolun önüne geçiyor.

"Avrupa'da VAR yüzde kaç?"

İtalya'da Avrupa'da yüzde kaç VAR'a gidilmiş, bizde kaç? Bayern Münih, Liverpool'un maçınd akaç kere gidilmiş? Bizde neredeyse her takımın hakemi var. Fenerbahçe'nin, Galatasaray'ın hakemi var neredeyse... 'Sen karışamazsın' diyorlar, ben karışmak istemiyorum ama öğrenmek istiyorum. Şeffaf olsun her şey. Çok sıkıldık artık bu işlerden.

"Şu düştüğümüz duruma bak"

Ben rakip takımın teknik direktörüyle bir yerde yemek yiyip tatil de yapabilirim. Benim çok iyi dost olduğum hakem hocası da var. Kimse kimsenin öcüsü olamaz. Düştüğümüz duruma bak.

Etkin faktör iki tanedir, kültür ve yönetim. Bunun için çalışmak zorundayız.

Harun Tekin'in herhangi bir sorunu kalmadı, kadroda. Victor Moses çok yetenekli ve her mevkide oynamış bir oyuncu. Şu anda kullandığımız mevkinin dışıdna kullanmayı pek düşünmedik. Bir süre her iki kanatta oynatmaya devam edeceğiz gibi gözüküyor.