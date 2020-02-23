Fenerbahçe teknik direktörü Ersun Yanal, Galatasaray ile oynanacak derbi maçı öncesinde bu sezon bir ilke imza attı. Ersun Yanal orta sahada Emre, Gustavo gibi eksiklerin ardından uzun zamandır ilk 11'de şans vermediği Tolgay Arslan ile başlamayı tercih etti.

Tolgay Arslan en son geçen sezon 33.haftada ilk 11'de başlamıştı

Tolgay Arslan en son 2018-19 sezonu 33.hafta maçında BB Erzurumspor maçında ilk 11'de lig maçına çıkmıştı. Tolgay Arslan, Fenerbahçe kariyeri boyunca 27 lig maçına çıktı ve 15.kez ilk 11'de yer alıyor





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