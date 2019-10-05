Fenerbahçe’nin, Antalya karşısında aldığı yenilgi, teknik direktör Ersun Yanal’ın da Kadıköy’de olumsuz anlamda bir ilk yaşamasına neden oldu.

Yanal, dünkü mağlubiyet öncesi ligde Kanarya’nın başında Kadıköy’de çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet ve 8 beraberlik elde etmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, iç sahada Fenerbahçe’de ilk yenilgisini yaşadı. Yanal maç sonrası şunları söyledi: “Merkezi çok iyi kapatan bir takımla oynadık. Bunu biliyorduk, bunun çözümü ise kanattan iyi organizasyon yapmaktı. Biliyorsunuz iki oyuncumuz sakat. Bu eksiklikler bizi yavaşlattı. Rakibe karşı ne kadar üstün olsak da merkezi geçemedik.”

‘Vazgeçmek yok’

“Oyuncularımızın duyarlılığını çok iyi anlıyorum. Çok üzüldüler, üzgün ve tepkililer. Ben bu takıma sonuna kadar inanıyor ve güveniyorum. Eksik oyuncularımız geldiğinde bu sonucun çözümü de daha iyi olacaktır. Tabii bu bir bahane değil. Bu maçta başımıza gelen kaza değil. Rakibimizin direnciyle birleşince bizim karşı gösterdiğimiz dirençle birlikte hak etmediğimiz bir mağlubiyeti almış oluyoruz. Oyuncularımızın da bu tepkisini iyi niyetli bir şekilde değerlendiriyorum. Biz 6 hafta içinde taraftarımızın inandığı ve bizi desteklediği bir süreç yaşadık. Eksiklerimiz geldiğinde çok daha iyi bir takım olacağız. Bu yoldan asla vazgeçmek gibi bir niyetimiz yok. Sezon sonunda ipi göğüsleyeceğimizi düşünüyorum.”