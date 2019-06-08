Menacer D’Avila, oyuncusu Badou Ndiaye için Fenerbahçe’nin devrede olduğunu söylemişti. Teknik direktör Ersun Yanal’ın Senegalli yıldızı çok istediği ortaya çıktı. Ndiaye’n in top rakipteyken enerjik yapısı ve yoğun presi, topu kaptıktan sonra ise hızlı bir şekilde rakip yarı alana katetme özellikleriyle deneyimli teknik adamın gözdesi konumunda.

Yanal, Fejsa-Ndiaye ikilisinden kurulacak orta sahayla ligdeki tüm rakiplere karşı oyun kontrolünü ele geçireceklerine inanıyor. Senegalli oyuncunun adı Sevilla ile de anılıyor ancak Ersun Ya nal, yönetimden, bu transfer için şartların zorlanmasını talep etti.

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