Ersun Yanal: Gelişerek oynamayı hedefliyoruz

Fraport-TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, bugünkü mücadelenin ikinci yarısının kendileri adına çok keyifli geçtiğini dile getirdi.

Fatih Karagümrük’ün taktiksel olarak çok farklı organizasyonları denemeye çalıştığını ve bunları da başarılı olarak yapan bir takım olduğunu belirten Ersun Yanal, “Futbol oynamaya odaklanmış bir takım. Biz onların karşısında, birçok oyuncumuzun eksikliğine rağmen çok iyi cevap verdiğimizi düşünüyorum. Özellikle genç oyuncuların tepkisi hepimizi umutlandırdı. MKE Ankaragücü maçından bu yana 9 oyuncumuzdan yoksun oynuyoruz, hastalıklar, sakatlıklar bizim önümüzü zora sokan gelişmeler oldu. Yeni oynayan oyuncularımızın performansları iyiydi, umutla bakıyoruz. Bundan sonraki maçlarımızda daha da gelişerek oynamayı ve genç oyuncularımızı geliştirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.