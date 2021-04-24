Ersun Yanal: Eksiklerimizi giderip yolumuza devam etmek istiyoruz

Covid-19 ve sakatlar nedeniyle 3 haftadır sıkıntılar yaşadıklarını ifade eden Ersun Yanal, “Bugün güçlü bir takımla oynadık. Çünkü bunlar kırılma maçları. Bana göre bugünkü maç Galatasaray için de en kritik maçlardan biriydi. Oynadıkları Trabzonspor maçı sonrasında ‘ya hep, ya hiçti. Bir yere kadar dayandık. Kırmızı kart sonrasında eksik kalmamız bizi oldukça zorladı. Hamle yapma açısından da sıkıntılarımız vardı. Nuri Şahin Covid’den çıkmıştı ve kendini çok iyi hissetmiyordu. Toparlanıp, önümüzdeki önemli hedeflerimizi gerçekleştirmek için zamanımız daralıyor. Bu yüzden bugün hem kaybettiğimiz oyunlarımızın, hem de uzun zamandır oynamayan Bahadır gibi, Serdar gibi oyuncularımızın bu maçın temposunda sorun yaşadıklarını söylemek istiyorum. Onların bu sorunlardan bir an önce kurtulmasını bekliyoruz. Bu da yarın belli olacak. Diliyoruz, önümüzdeki 18 Mayıs’a kadarki süreçte çok hızlı bir şekilde dönüp tekrar bir takım olarak başardığımız takımı bir arada tutarak, eksiklerimizi giderip yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.

Ersun Yanal, bir gazetecinin ‘Podolski sarı kart gördükten sonra onu oyundan almamanız bir hata mıydı?’ şeklindeki soruya kariyerinden bahsederek cevap verdi.

Lucas Podolski’nin 130 kez Alman Milli Takım formasını giydiğini hatırlatan Ersun Yanal, “Podolski 48 gol attı. Podolski 30’un üzerinde asist yaptı. Podolski Dünya Kupası’nı kaldırdı. Birçok kupaya ortak oldu. Bundesliga’da önemli başarılar elde etti. Arsenal gibi dünya çapında büyük takımlarda forma giydi. Soruyu sorarken bile dikkat etmek gerekiyor. Çünkü bunun nereye gideceği düşünerek sorulan bir soru. Bu bence çok etik değil. Lucas Podolski gibi tecrübeli bir oyuncunun gördüğü ikinci pozisyonda bana göre hakemin hatası olduğunu düşünüyorum. Lucas Podolski ile ilgili bu düşüncenin kirli olduğunu, bu kafaların artık bu kirlilikte yer almaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü karşınızda konuştuğunuz kişi ki bir daha tekrarlayayım; 130 kez Alman Milli Takım forması giymiş, Bundesliga’da birçok kupaya sahip ve burada 48 gol altmış. 30’un üzerinde asist yapmış yaklaşık 80 gole temas etmiş bir oyuncudan bahsediyorsunuz. Yani bir karakterden bahsediyorsunuz” dedi.

Soruya sinirlendiği gözlenen Yanal, toplantı sonunda, ‘Ağzınızdan çıkan soruya dikkat edeceksiniz’ diye söylenerek toplantı odasından çıktı.

Süleyman EKİN / ANTALYA, (DHA)