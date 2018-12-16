Ersun Yanal, devre arasında raporunu sunacak

Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, Aatif, Nabil Dirar ve Ozan Tufan ile ilgili Ersun Yanal'ın devre arasında Başkan Ali Koç ve kurmaylarıyla görüşeceği öğrenildi.

16 Aralık 2018, Pazar 06:21
- A +
Ersun Yanal, devre arasında raporunu sunacak

Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, Aatif, Nabil Dirar ve Ozan Tufan’ın geleceklerinin ne olacağı sorusu, Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle birlikte tekrar gündeme gelmişti.

Yanal’ın, takım içindeki rekabetçi ortamı artırmak adına Başkan Ali Koç ve kurmaylarıyla özel olarak görüşüp, bu 4 futbolcuyu tekrar takıma kazandırmaya çalışacağı bildirildi.

Yanal, yapılacak takviyelerle ilgili olarak da devre arasına kadar eksik yerler için bir rapor hazırlayıp yönetime sunacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.