Ersun Yanal, devre arasında raporunu sunacak

Fenerbahçe'de Phillip Cocu döneminde kadro dışı bırakılan kaptan Volkan Demirel, Aatif, Nabil Dirar ve Ozan Tufan’ın geleceklerinin ne olacağı sorusu, Ersun Yanal’ın göreve gelmesiyle birlikte tekrar gündeme gelmişti.

Yanal’ın, takım içindeki rekabetçi ortamı artırmak adına Başkan Ali Koç ve kurmaylarıyla özel olarak görüşüp, bu 4 futbolcuyu tekrar takıma kazandırmaya çalışacağı bildirildi.

Yanal, yapılacak takviyelerle ilgili olarak da devre arasına kadar eksik yerler için bir rapor hazırlayıp yönetime sunacak.