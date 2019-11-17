Lider Sivasspor’un sadece 1 puan gerisinde yer alan Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal motivasyon turlarını hızlandırdı. Her fırsatta devre arasına lider girmenin önemine vurgu yapan başarılı hoca, üst üste deplasmanda oynayacakları Yeni Malatya ve Göztepe maçlarını kırılma noktası olarak görüyor. Yanal, art arda iki deplasman karşılaşmasını kazanmaları halinde Ocak ayına kadar 6’da 6 yapabileceklerine inanıyor. Milli arada takımla sürekli toplantılar gerçekleştiren Fenerbahçe’nin hocası, genel olarak bu konu üzerinde duruyor. “Hiçbir rakibimize değil, biz her zaman kendimize bakacağız” diyen Yanal’ın, “Malatya ve Göztepe deplasmanları önemli. Bunları üst üste kazanırsak, liderlik yolumuz açılır. Bu virajı kayıpsız geçmemiz şart” sözleriyle oyuncularını motive ediyor.

İşte deplasman karnesi...

Yanal, dış sahadaki bu iki maçı kazanarak Fenerbahçe’nin deplasman karnesini de düzeltmeyi hedefliyor. Öyle ki Sarı-Lacivertliler, bu sezon deplasmanda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet alabildi. Başakşehir ve Denizli’yi deviren Kanarya, Alanya ve son olarak Kayserispor’a yenildi. Türk Telekom Stadı’ndaki Galatasaray derbisi ise berabere bitmişti.

Aklı milli oyuncularda

Milli arada göz kapaklarından başarılı bir operasyon geçiren teknik direktör Ersun Yanal, milli oyuncularının yolunu gözlüyor. Ülke takımlarına 13 oyuncu veren, bunlardan Muriç ve Emre’nin dönmesi ile birlikte kalan 11 oyuncusunun sağlam bir şekilde takıma dönmesi temennisinde bulunan Yanal, dünkü idmanın ardından oyunculara 2 gün izin verdi. Sarı-Lacivertliler, Salı gününden itibaren Samandıra’yı yeniden mesken tutacak. Hasan Ali, Ozan, Altay, Isla, Dirar, Rodrigues ve Zanka gibi aslar son grup ve hazırlık maçları sonrası İstanbul’a dönecek.

Yusuf Dursun