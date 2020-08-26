Ersin Destanoğlu büyük farkı önledi!

Beşiktaş’ta dün akşam ayakta kalan ender ve en önemli isimlerin başında genç kaleci Ersin Destanoğlu geldi. Geride bıraktığımız sezonda Süper Lig’de salgın sonrası sözleşmesini fesh eden Loris Karius’un yerine kaleye geçen Ersin, başarılı performansına dün de sezonun ilk resmi maçında kaldığı yerden devam etti.

Vida ve Welinton’dan oluşan savunmanın büyük hatalarına rağmen Ersin, ilk yarıda Chuba Akpom’un penaltısını kurtardı. Bununla da kalmayan genç file bekçisi, ikinci devrede de Tzolis ve Limnios’un yakaladıkları net fırsatlarda gole izin vermeyerek, daha büyük bir farkın olmasını tek başına önledi.