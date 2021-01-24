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Ersin Destanoğlu: Aboubakar'ın gollerini geriden izlemek çok güzel

Beşiktaş'ın genç file bekçisi Ersin Destanoğlu, Göztepe'yi sahasında 2-1 yendikleri maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

24 Ocak 2021, Pazar 21:20 Son Güncelleme:
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Ersin Destanoğlu: Aboubakar'ın gollerini geriden izlemek çok güzel

Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi ağırladı. Mücadeleyi Siyah Beyazlılar 2-1'lik skorla kazandı ve ligdeki liderliğini devam ettirdi. Mücadelenin ardından maça kurtarışlarıyla damga vuran Ersin Destanoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Genç kaleci açıklamasında, "Aboubakar'ın gollerini geriden izlemek, canlı görmek, biz gençler için çok güzel bir şey. Aynı takımı paylaştığımız için mutluyum. Aboubakar'ın daha önceki döneminde top toplayıcı olarak görev yapıyordum. Benfica'ya attığı golde deli sevinmiştik." ifadelerine yer verdi. 


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