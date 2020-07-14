TFF 2'nci Lig kulüplerinden Uşakspor'da koronavirüs salgınıyla 19 Mart'ta duran sezonun Play-Off'lar haricinde tescil edilmesinin ardından yeni sezon için kolları sıvayan yönetim, iç transferde iki oyuncuyla sözleşme yeniledi. Kırmızı-siyahlılarda kaleci Ersin Aydın ve orta saha oyuncusu Seçkin Getbay'ın yuvada kaldığı açıklandı.

Son 3 sezonda Uşakspor'da görev alan kaleci Ersin, bu sezon 25 müsabakada takımının kalesini korudu. Bu sezon başında Keçiörengücü'nden transfer edilen Seçkin de 25 karşılaşmada 6 gol atarak başarılı bir performans sergiledi. Yönetim iç transfer görüşmelerini sürdürdüğü kaydedildi.