Futbol hayatına Almanya'da başlayan ve Temmuz 1999'da ülkemize Beşiktaş formasıyla adım atan Ersen Martin, futbol kariyerinde 11 farklı takımın formasını giydi. Futbolseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Ersen'den kötü bir haber geldi. 42 yaşındaki eski futbolcu, kalp krizi geçirdi. Aort damarında yırtık tespit edilen ve İstanbul Siyami Ersek Kalp Hastanesinde ameliyata alınan eski milli futbolcunun maalesef hayati tehlikesi bulunuyor. Bu son dakika gelişmesinin ardından Ersen Martin kimdir, nereli? Ersen Martin kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? sorularının yanıtları da merak konusu oldu.

Ersen Martin kimdir, nereli? Ersen Martin kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Ersen Martin, 23 Mayıs 1979 yılında Almanya'nın Marktredwitz şehrinde dünyaya geldi. Futbol hayatına Almanya'da başlayan Ersen, Baiersdorfer'da futbola başladı ve altyapı eğitimini burada aldı. 1996 yılında ülkenin köklü ekiplerinde Nürnberg'e transfer olan forvet, Temmuz 1999'da Beşiktaş formasıyla Türkiye macerasına başladı.

20 yaşında geldiği Siyah Beyazlı ekipte toplam 20 maça çıkan Ersen, 2 gol, 1 asistle oynadı ve 2000/01 sezonunda Siirt Jetpa'ya kiralandı. Siirt'te 23 maça çıkan ve 8 gol atma başarısı gösteren ve U21 Milli Takımı'na davet alan Ersen, sezon sonu Siyah Beyazlılara döndü, kısa bir süre sonra bonservisiyle Göztepe'nin yolunu tuttu.

Göztepe'de 29 resmi maça çıkan ve takımın en önemli isimlerden olan Ersen, 7 golle sezonu tamamladı, bir sonraki sezon Türk futbolseverlere adını duyuracağı Denizlispor'la anlaştı. Yeşil Siyahlı ekipteki ilk sezonunda 40 maçta 12 gol, ikinci sezonunda 31 maçta 13 gol, üçüncü sezonunda ise 28 maçta 11 gol atmayı başaran Ersen Martin, Ağustos 2004'te ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Futbolculuk kariyerinin en parlak dönemlerini Denizlispor'da yaşayan, 2004/05'te Türkiye Kupası'nda gol krallığı yaşayan Ersen Martin, 2002-2003 sezonunda Yeşil Siyahlılarla UEFA Kupası'nda mücadele etti, Horozlar'ın Sparta Prag, Lorient ve Lyon'la oynanıp tur biletini kaptığı maçlarda forma giydi. Ersen'in golüyle 4. Tur'da 27 Şubat 2003'te oynanan Porto maçı 2-2 bitse de bu sonuç Denizlispor için yeterli olmadı ve Ege ekibi UEFA Kupası'ndan elendi.

Horozlar'da özellikle Ömer Rıza ile mükemmel bir uyum yakalayan ve ligin en formda golcülerinden olan Ersen'in ismi 2005 yılında Beşiktaş ile anıldı. Bu transfer girişimi uzun süre gündemdeki yerini korusa da golcü ismin yeni durağı Ankaraspor oldu. Başkent ekibi, Ersen'i 700 bin Euro bonservisle kadrosuna kattı.

Denizlispor'daki performansını Ankaraspor'da gösteremeyen Ersen, 30 maçta 6 gol attı ve Başkent ekibi ile yollarını ayırdı. Ersen Martin ve Musa Büyük'ü Trabzonspor 'a veren Ankaraspor, karşılığında Mehmet Yılmaz, Adem Koçak ve Adrian Djokaj'ı aldı. İki kulüp Ersen Martin, Musa Büyük, Mehmet Yılmaz ve Adem Koçak'ı bonservisleriyle takas ederken, Adrian Djokaj, Ankaraspor'da 1 sezon kiralık olarak forma giydi.

Bordo Mavililer'de 41 maçta 15 gol, 1 asistle skor katkısı veren milli forvet, Ekim 2007'de İspanyol ekibi Recreativo Huelva'ya 1.1 milyon Euro bonservisle transfer oldu. Burada 27 maçta 1 golle oynayan Ersen, Temmuz 2019'da Türkiye'ye döndü. Sırasıyla Sivasspor, Manisaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği formaları giyen 1.96 boyundaki forvet, Temmuz 2012'de Eyüpspor'a katıldı, Ağustos 2013'te futbol hayatına nokta koydu.

Profesyonel kariyerinde 371 resmi maça çıkan ve 101 gol, 27 asistle oynayan Ersen Martin, 3 kez U21, 5 kez A2 Milli Takım forması giydi. A2'de 3 golü bulunan Ersen, 3 kez formasını giydiği A Milli Takım'da ise gol sevinci yaşayamadı.



