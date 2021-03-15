Ersan Parlatan: Yemememiz gereken bir gol yedik

İttifak Holding Konyaspor Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan, "Maçın genelinde istediğimiz oyunu sergileyemedik. 10 dakika iyi başladık ama sonrasında geri çekilmek zorunda kaldık. Kasımpaşa kanatları iyi kullanıp, pozisyon bulmaya çalıştı. Biz de topa sahip olamadık. İkinci yarıdaki değişiklerden sonra oyuncular müthiş katkı sağladı. 3 oyuncu girdikten sonra oyuna ortak olduk. Daha da tehlikeli olduk, değerli ataklar sergiledik. 90+2'de golü bulduk. İyi savunduk ama son topta kötü bir gol yedik. Yemememiz gereken bir goldü. Oyunu buraya kadar getirmişken maç bir şekilde bizim üçüncü bölgemizde tutmak gerekiyordu. Üzücü bir gol oldu. 1 puana razı olduk. Hakkı buydu, ama futbolda puanlara ihtiyacınız olduğu zaman almanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Cumartesi günü Alanyaspor maçımız var. Bugün bu maça üzülebiliriz ama yarından sonra Alanyaspor maçına hazırlanmamız gerekiyor. Ligin durumu ortada" ifadelerini kullandı.