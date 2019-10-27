Milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın forma giydiği Milwaukee Bucks, konuk ettiği Miami Heat'e uzatma periyodu sonucu 131-126 yenildi.
İkide iki yapan Heat'te Goran Dragic 25, Bam Adebayo 19 sayı kaydetti.
Bucks'ta Giannis Antetokounmpo'nun 29 sayı, 17 ribaunt, 9 asist ve Khris Middleton'ın 25 sayılık performansları mağlubiyeti önleyemedi. Ersan İlyasova ise 20 dakika 28 saniye süre aldığı mücadeleyi 11 sayı, 5 ribaunt, 1 asist, 1 top çalmayla tamamladı.
NBA'e 5 maçla devam edilecek.
NBA günün Sonuçları
Milwaukee Bucks-Miami Heat: 126-131 (Uzatmada)
Detroit Pistons-Philadelphia 76ers: 111-117
New York Knicks-Boston Celtics: 95-118
Atlanta Hawks-Orlando Magic: 103-99
Chicago Bulls-Toronto Raptors: 84-108
Cleveland Cavaliers-Indiana Pacers: 110-99
Houston Rockets-New Orleans Pelicans: 126-123
San Antonio Spurs-Washington Wizards: 124-122
Utah Jazz-Sacramento Kings: 113-81
Phoenix Suns-Los Angeles Clippers: 130-122