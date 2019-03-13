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Ersan İlyasova'lı Milwaukee, New Orleans deplasmanında galip

Milwaukee Bucks, New Orleans'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 130-113 gibi farklı bir skorla yenerek, ligdeki 51. galibiyetini elde etti.

13 Mart 2019, Çarşamba 10:16
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Ersan İlyasova'lı Milwaukee, New Orleans deplasmanında galip

Milwaukee Bucks, New Orleans'da karşılaştığı New Orleans Pelicans'ı 130-113 gibi farklı bir skorla yenerek, ligdeki 51. galibiyetini elde etti.

Milwaukee'de milli basketbolcu Ersan İlyasova, 17 dakika süre aldı ve 3 sayı, 2 ribaund, 1 asist ve 1 blok ile oynadı.

Takımda ayrıca Giannis Antetokounmpo 24 sayı, 9 ribaund, 5 asistle galibiyete katkı verdi.

New Orleans ise Julius Randle 23 sayı, 6 ribaund ve Anthony Davis 21 sayı, 12 ribaund ile oynamasına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

NBA'de gecenin sonuçları ise şöyle:

Indiana Pacers: 103 - New York Knicks: 98

Philadelphia 76ers: 106 - Cleveland Cavaliers: 99

Chicago Bulls: 107 - Los Angeles Lakers: 123

New Orleans Pelicans: 113 - Milwaukee Bucks: 130

Dallas Mavericks: 105 - San Antonio Spurs: 112

Denver Nuggets: 133 - Minnesota Timberwolves: 107

Los Angeles Clippers: 104 - Portland Trail Blazers: 125

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