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Ersan İlyasova'lı Bucks, Cedi Osman'lı Cavaliers’ı yendi

Milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman’ın oynadığı takımlar karşılaştı. Ersan’ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı sahasında 127-105 yendi.

25 Mart 2019, Pazartesi 10:22
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Cedi Osman'lı Cavaliers’ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman’ın oynadığı takımlar karşılaştı.

Ersan’ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı sahasında 127-105 yendi.

Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu.

Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.

Cavaliers’ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.

- Sonuçlar

New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124

Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105

Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88

Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113

Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115

Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114

Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106

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