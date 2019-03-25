Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcular Ersan İlyasova ile Cedi Osman’ın oynadığı takımlar karşılaştı.
Ersan’ın takımı Milwaukee Bucks, Cedi’nin forma giydiği Cleveland Cavaliers’ı sahasında 127-105 yendi.
Ligin en yüksek galibiyet yüzdesine sahip Bucks’ın all-star forveti Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 10 ribaunt, 7 asistle galibiyetin mimarı oldu.
Ersan da 2 sayı, 2 ribauntla oynadı.
Cavaliers’ta Kevin Love 20 sayı, 19 ribauntla "double double" yaptı. Cedi ise 9 sayı, 3 ribaunt, 2 asistle oynadı.
- Sonuçlar
New York Knicks-Los Angeles Clippers: 113-124
Milwaukee Bucks-Cleveland Cavaliers: 127-105
Indiana Pacers-Denver Nuggets: 124-88
Toronto Raptors-Charlotte Hornets: 114-115
New Orleans Pelicans-Houston Rockets: 90-113
Boston Celtics-San Antonio Spurs: 96-115
Golden State Warriors-Detroit Pistons: 121-114
Los Angeles Lakers-Sacramento Kings: 111-106
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