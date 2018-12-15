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Ersan İlyasova'lı Bucks, Cedi Osman'lı Cavaliers’ı yendi

NBA’de Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers’ı 114-102 mağlup etti.

15 Aralık 2018, Cumartesi 10:53
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Ersan İlyasova'lı Bucks, Cedi Osman'lı Cavaliers’ı yendi

ABD Basketbol Ligi’nde (NBA) milli basketbolcu Ersan İlyasova’nın formasını giydiği Milwaukee Bucks, deplasmanda Cedi Osman’ın takımı Cleveland Cavaliers’ı 114-102 mağlup etti.

NBA’e 9 maçla devam edildi. Doğu Konferansı temsilcilerinin mücadelesinde Milwaukee Bucks, Cleveland Cavaliers’ı 114-102 yenerek sezonun 19’uncu galibiyetine ulaştı.

Bucks’ta Giannis Antetokounmpo 44 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle galibiyetin mimarı olurken, 15 dakika süre alan Ersan İlyasova 11 sayı, 4 ribaunt ile maçı tamamladı.

Jordan Clarkson’ın 23 sayıyla takımın en skoreri olduğu Cavaliers’ta, 26 dakika süre alan Cedi Osman 5 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergiledi.

- Sonuçlar

Boston Celtics-Atlanta Hawks: 129-108

Charlotte Hornets-New York Knicks: 124-126

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 125-118

Cleveland Cavaliers-Milwaukee Bucks: 102-114

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 101-113

Memphis Grizzlies-Miami Heat: 97-100

Denver Nuggets-Oklahoma City Thunder: 109-98

Portland Trail Blazers-Toronto Raptors: 128-122

Sacramento Kings-Golden State Warriors: 125-130

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