Ersan Adem Gülüm, 17 Mayıs 1987 tarihinde Carlton, Avustralya'da dünyaya geldi. 1,85 boyundaki deneyimli Türk futbolcu, defans mevkinde yer almaktadır. 33 yaşındaki futbolcu Süper Lig'de Antalyaspor ve Beşiktaş 'ta forma giydi.

Ersan Gülüm, futbolculuk kariyerine başladığı ilk günden beri farklı takımlarda forma giyme şansı bulmuş olan bir defans oyuncusudur. Bugüne kadar, Türk milli takımı da dahil olmak üzere pek çok takımda forma giyme şansı bulan deneyimli ismin 2021 yılında güncel olarak forma giymeye devam ettiği kulüp Antalyaspor'dur.

Ersan Gülüm'ün profesyonel kariyerinde bugüne kadar forma giydiği kulüpler ve detayları aşağıdaki gibidir:

2004-05, Hume City, 22 maç 2 gol

2006-07, Manisaspor, 2 maç 0 gol

2008, Elazığspor, 13 maç 1 gol

2008-09, Adanaspor, 30 maç 0 gol

2009-10, Adanaspor, 33 maç 3 gol

2012-11, Beşiktaş (kiralandı), 10 maç 0 gol

2011-12, Beşiktaş, 4 maç 0 gol

2012-13, Beşiktaş, 20 maç 1 gol

2013-14, Beşiktaş, 19 maç 1 gol

2014-15, Beşiktaş, 27 maç 0 gol

2015-16, Beşiktaş, 14 maç 1 gol

2016, Hebei China Fortune, 24 maç 1 gol

2017, Beşiktaş (kiralandı)

2017-18, Adelaide United (kiralandı), 21 maç 0 gol

2019, Western United, 9 maç 0 gol

2020, Antalyaspor, 3 maç 1 gol

2020-21, Antalyaspor

Olmak üzere kariyerinde toplam 253 lig maçında forma giyme hakkı kazanmış ve bu maçlarda 11 gol kaydetmiştir.

Ersan Gülüm'ün bugüne kadar forma giydiği milli takım maçlarına dair bilgiler aşağıda sıralanmıştır:

2007-10, Avustralya U-23, 2 maç

2013, Türkiye, 3 maç

2014, Türkiye, 3 maç

2015, Türkiye 1 maç

Ersan Gülüm Başarılar

Ersan Gülüm:

2011 yılında Beşiktaş ile Türkiye Kupası'nı kazandı.

2015-2016 sezonunda ve 2017 yılında Beşiktaş ile Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.

Beşiktaş kulübünün tarihinde 7 milyon Euro ile en pahalıya satılan 2. Türk futbolcu olma ünvanını elde etti.

2016 yılında Yılın Futbol Takımı ve Yılın Spor Takımı unvanını Beşiktaş ile elde etti.

Ersan Gülüm kimdir?

Ersan Adem Gülüm, futbol hayatına doğduğu yer olan Avustralya'da başladı. 2004 yılında Avustralya'nın Hume City takımı ile profesyonel futbolculuk hayatına başlayan Gülüm, 2006-2007 sezonundan itibaren genellikle Türkiye takımlarında forma giydi. Türkiye'deki futbolculuk kariyerine Manisaspor'da başlayan deneyimli futbolcu sırasıyla; Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş kulüplerinde forma giyme hakkı elde etti.

2010-11 sezonundan 2015-16 sezonuna kadar Beşiktaş'ta forma giyen ve en parlak dönemlerini yaşayan Gülüm, 2015-16 sezonunun ara döneminde Çin kulüplerinden Hebei China Fortune'a transfer oldu. 2016-17 sezonunun ara döneminde tekrar Beşiktaş'a dönen isim, 2017-18 sezonunda ise Avustralya kulüplerinden Adelaide United'a kiralık olarak transfer edildi. Daha sonra 2019 yılında Avustralya takımlarından Western United ile Avustralya kariyerini sonlandırdı ve tekrar Türkiye'ye dönme kararı alarak Süper Lig takımlarından Antalyaspor ile sözleşmeye imza attı. Ersan Adem Gülüm Antalyaspor ile 2020 yılında 1.5 yıl süreliğine sözleşme imzalayarak Süper Lig maçlarına çıkmaya başladı.