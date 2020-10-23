Fenerbahçe, pazar günkü zorlu karşılaşmanın hazırlıklarını ara vermeden sürdürüyor. Geçtiğimiz milli maç arasından sonra hedefi, “Kasım ayındaki Milli araya kadar 4’te 4 yapmak” olarak belirleyen Erol Bulut, takımını mental anlamda da hazırlamak için toplantı üstüne toplantı yapıyor. Karagümrük’ten sonra Göztepe’yi de devirerek iki maçlık galibiyet serisi yakalayan Bulut’un en büyük endişesi, daha şimdiden şampiyon ilan edilen öğrencilerinin rehavete kapılması. Trabzonspor’un son dönemdeki düşüşü bu endişeyi daha da artırıyor. 45 yaşındaki teknik adam, takımla dün yaptığı toplantıda bu yönde uyarılarda bulundu.

‘Sahada sakin kalın’

Erol Bulut, “Rakibimizin durumu, son maçında Başakşehir’e 2-0 kaybetmesi kimseyi yanıltmasın. Trabzonspor, pazar günkü karşılaşmaya ayağa kalkma maçı olarak bakıyor. Bu nedenle çok dikkatlı olmalıyız ve oyunun hiçbir anında disiplinden kopmamalıyız. Kısacası rakibi kesinlikle hafife almamalıyız” ifadelerini kullandı. Bulut, saha içinde zaman zaman tansiyonun yükselebileceğini belirterek, “Hiçbir şekilde tahriklere kapılmayın, sakin kalın, kartlardan sakının. Bir anlık sinirle yapacağınız hata pahalıya mal olabilir” uyarısında bulunmayı da ihmal etmedi.



