Erol Bulut'un maç sonu yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:

Bizim için iyi bir test oldu. Bazen büyük takımları 2. ve 3. Lig takımlarına karşı oynadıkları zaman küçümsüyorlar ve sürpriz sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Biz bunu istemiyorduk. İlk yarıdaki golden sonra ikinci yarıda işimiz kolaylaştı ama ikinci yarıdaki performanstan daha fazla memnunum.

"Gençleri de beğendim"

Son oynadığımız lig maçından sonra da söylediğim gibi herkesin hazır olması lazım. Bu anlamda işim daha rahat oluyor. Hepsini her zaman değerlendirebilirim demek bu. Genç arkadaşların da performansını gördüm. Onları da beğendim.

"Sergen hocayla zaten Fenerbahçe'de birlikte oynadık"

Beşiktaş da yeni bir takım kurdu ve son maçlarını kazandılar. Güzel bir derbi olacak ama kolay bir maç olmayacak. Sergen hocanın derbiyle ilgili söylediği dostluk yorumlarına katılıyorum. Biz saha dışında hep arkadaşız. Ben Sergen hocayla takım arkadaşıyım. Fenerbahçe'de birlikte oynamıştık. Umarım dostça bir derbi olur.

Zdenek Zeman Sergen Yalçın'ı istememişti!

1998/1999 sezonun devre arasında, dönemin transfer bombalarını arka arkaya patlatan kulübü Siirt JetpaSpor'a transfer olan Sergen Yalçın, 1 gün sonra ise Fenerbahçe'ye kiralanmıştı. 1999/2000 sezonu başında da yine Fenerbahçe'ye kiralık olarak verilen Yalçın'ın, teknik direktör Zdenek Zeman'la anlaşamadığı için devre arasında bileti kesilmişti. Yıldız oyuncu kısa süre içinde bu kez Galatasaray'a kiralanmıştı. Fenerbahçe bu ayrılığın ardından Zdenek Zeman'la da yolları ayırmış ve hem Sergen Yalçın'dan hem de teknik direktöründen olmuştu. Erol Bulut da bu dönemde Fenerbahçe'de son sezonunu geçiriyordu.







