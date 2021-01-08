Erol Bulut, zorlu maçı kazanmanın mutluluğunu yaşadı. Bulut, sözlerine, “Belki televizyon karşısında oturan taraftarlara iyi bir futbol izlettiremedik. Ancak ilk yarı istediğimiz gibi bir oyun oldu. Amacımız rakibin arkasına sarkıp

pozisyonları değerlendirmekti. İkinci devre istediğimiz oyunu daha fazla ortaya koyduk. Rakip topa yüzde 70 sahip oldu ama bu bizim istediğimiz bir şeydi. Planladığımız gibi oldu” ifadelerini kullandı.

‘Hâlâ aynı sistem’

Alanyaspor’un geçen seneki takımı olduğunu belirten 45 yaşındaki çalıştırıcı, “Hâlâ aynı sistem var. Biraz geliştirdiler, topa sahip oluyorlar. Her zaman böyle maç kazanamıyorsunuz. Onları analiz ettik, topu rakibe verdik, pas yollarını kapattık. 3 puan için mutluyum” dedi. Erol Bulut, Çağdaş Atan’ın oynadıkları oyunla ilgili eleştirilerine ise, “Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Skora baksın” ifadelerini kullandı.

‘Mesut önümüzdeki günlerde netleşir’

Erol Bulut’a transferin bir numaralı gündemi olan Mesut Özil’in durumu soruldu. Başarılı teknik adam, “Transfer döneminde herkes kadrosunu güçlendirmek istiyor. Mesut Özil adı çok geçiyor. Sosyal medyada çok dolaşıyor. Önümüzdeki günlerde netleşir. Şu anda burada olmadığı için bir şey söyleyemem” dedi.



