Erol Bulut'tan Filip Novak yorumu
Fenerbahçe teknik direktörü Erol Bulut, Beşiktaş derbisi öncesinde yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. İlk 11'de Caner Erkin yerine Filip Novak'ı tercih etmesiyle ilgili sorulan soruya "Novak-Caner ya da Serdar-Lemos fark etmiyor. Hasta ve sakatlar dışında herkesin durumu iyi... Bu maçtan 3 puan alacağız inşallah" dedi.
Erol Bulut'un maç öncesi yayıncı kuruluşa açıklamaları şu şekilde:
Daha önce söylediğim gibi 25 futbolcumuz var. Bunların hepsiişu an sakat ve hastalar dışında hepsi iyi. Caner - Novak oynadı, Serdar - Lemos oynadı fark etmez. Bugün böyle gerekti. Novak'la başlama düşüncemiz oldu bugün. Beşiktaş geçen hafta önemli bir galibiyet aldı. Bizim de gidişatımız iyi. Geçen hafta kazandık. Onu devam ettirmek istiyoruz. İstediğimiz 3 puanı alıp yolumuza devam ederiz inşallah.