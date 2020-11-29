Fenerbahçe teknik patronu Erol Bulut, Gençlerbirliği ve Sivas Belediyespor'a karşı etkili oyununun yanı sıra bu süreçte rakip fileleri 9 kez sallayan takımından derbide de galibiyet bekliyor. Kazanmaktan başka çıkış yolları olmadığına vurgu yapan Bulut, "Biliyorum zor olacak ama zevkli ve skor zenginliği olan bir karşılaşmanın bizi beklediğini düşünüyorum. Rakibimiz geçen yılın şampiyonu Başakşehir karşısında aldığı üç puanı anlamlı hale getirmek ve zirveden kopmamak için bütün gücünü ortaya koyacak. Ancak onların silahlarını etkisiz hale getirip, maçı lehimize çevirecek güçteyiz. Camianın şampiyonluk beklentilerine karşılık vermek istiyorsak, Beşiktaş engelini de aşmalıyız" dedi.

Beşiktaş'ı hiç yenemedi

Karşılaşma boyunca disiplinden taviz vermeyeceklerini de belirten tecrübeli hoca, "Ne rakip oyuncularla ne de hakemle olumsuz diyaloglara girmeyeceğiz. Sadece işimizi yapıp, kazanan taraf biz olacağız" değerlendirmesinde bulundu. Bu arada Bulut, teknik direktörlük kariyerinde Yeni Malatyaspor ve Alanyaspor ile çıktığı büyük maçlarda sadece Beşiktaş'a karşı kazanamadı. Söz konusu mücadelelerde deneyimli hoca, 6 kaçta 1 kez berabere kaldı, 5 kez de sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Yusuf Dursun